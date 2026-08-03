Белорусские теннисисты победно выступают на турнирах в Польше

Алена Фалей победно стартовала на «хардовом» турнире категории 125 в Варшаве. Белоруска не испытала особых трудностей в поединке против местной теннисистки Урсулы Радваньской, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек солидная разница в рейтинге – наша спортсменка опережает свою визави почти на 450 позиций, это во многом и предопределило ход дуэли – землячка уверенно действовала на корте и праздновала уверенную викторию в двух сетах со счетом 6:3; 6:2. Встреча продолжалась 1 час 36 минут, за это время Алена выполнила одну подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 8. Следующая соперница Фалей определится во вторник.

Илья Ивашко вышел в финал квалификации «челленджера» в польском Гродзиск-Мазовецкий. Наш теннисист без особых проблем обыграл представителя Великобритании Оскара Вайтмана. И если в первой партии наблюдалась довольно плотная борьба, то во втором сете преимущество белоруса было подавляющим. Как итог – победа с результатом 6:4: 6:1.