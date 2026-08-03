Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

Более 400 фильмов из 17 стран. Юбилейный X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» в 2026 году значительно расширил и географию участников, и количество конкурсных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске

Интерес к форуму продолжает расти, подтверждая его статус одной из крупнейших площадок документального кино на евразийском пространстве. Традиционно на фестивале будет представлена и молодежная программа. В конкурсе документальных короткометражек заявлены 52 фильма из шести стран. Больше всего – из Беларуси и России. Впервые в истории конкурса сразу пять кинолент прислали авторы из Китая.

К слову, палитра тем фестиваля широкая: от исторической памяти и культурного наследия до современных вызовов и человеческих судеб. По оценке жюри, уровень конкурсных работ остается стабильно высоким.