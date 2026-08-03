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Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

03 августа 2026 18:22
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Более 400 фильмов из 17 стран. Юбилейный X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» в 2026 году значительно расширил и географию участников, и количество конкурсных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске

Интерес к форуму продолжает расти, подтверждая его статус одной из крупнейших площадок документального кино на евразийском пространстве. Традиционно на фестивале будет представлена и молодежная программа. В конкурсе документальных короткометражек заявлены 52 фильма из шести стран. Больше всего – из Беларуси и России. Впервые в истории конкурса сразу пять кинолент прислали авторы из Китая. 

К слову, палитра тем фестиваля широкая: от исторической памяти и культурного наследия до современных вызовов и человеческих судеб. По оценке жюри, уровень конкурсных работ остается стабильно высоким.

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»-2

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:
В этом году у нас юбилейный – 10-й вот уже – фестиваль международный. Он привлекает тем, что профессиональная команда. Фестиваль, который действительно вступает в диалог, идет обсуждение. Скажем так, не просто люди приехали показали, а идет разбор. Плюс он дает стартовую площадку для того, чтобы были копродукционные проекты. И мы уже имеем на практике такие большие примеры. И очень важно то, что люди обогащаются здесь. И мы смотрим в Беларуси, для самой широкой аудитории, наше духовное, нравственное кино с нашими истинными ценностями. 

Имена участников, прошедших конкурсный отбор, станут известны до 10 августа. Сам фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. По традиции документальные ленты будут представлены зрителям в кинотеатрах Минска и Смоленска.

# Кино # Творчество # Евгений Арендаревич

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