Прямой эфир

«Была бешеная энергетика»: работники «Гомсельмаша» после общения с Александром Лукашенко

12 августа 2018 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В общении с трудовым коллективом непринужденная обстановка и искренние ответы – традиция политического истеблишмента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот что говорили работники «Гомсельмаша» после общения с Президентом.

«Была бешеная энергетика»: работники «Гомсельмаша» после общения с Александром Лукашенко-1

Будем стараться работать качественно.

«Была бешеная энергетика»: работники «Гомсельмаша» после общения с Александром Лукашенко-4

Честно, искренне сказать – была бешеная энергетика. Вот этого я ожидал.

«Была бешеная энергетика»: работники «Гомсельмаша» после общения с Александром Лукашенко-7

Хотелось услышать из первых уст, как мы будем дальше развиваться, потому что завод наш, я думаю, будет существовать всегда.

Больше подробностей о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Огнева: «Журналисты БелТА прекрасно осознают свое предназначение. Быть первоисточником»
12 августа 2018 18:13

Юлия Огнева: «Журналисты БелТА прекрасно осознают свое предназначение. Быть первоисточником»

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района
12 августа 2018 17:27

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района

Как выглядят те самые учебники с QR-кодами и дополненной реальностью? Как их готовят? Большой репортаж СТВ
12 августа 2018 17:22

Как выглядят те самые учебники с QR-кодами и дополненной реальностью? Как их готовят? Большой репортаж СТВ