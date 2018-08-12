«Была бешеная энергетика»: работники «Гомсельмаша» после общения с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. В общении с трудовым коллективом непринужденная обстановка и искренние ответы – традиция политического истеблишмента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот что говорили работники «Гомсельмаша» после общения с Президентом.

Честно, искренне сказать – была бешеная энергетика. Вот этого я ожидал.

Хотелось услышать из первых уст, как мы будем дальше развиваться, потому что завод наш, я думаю, будет существовать всегда.

Больше подробностей о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область здесь.