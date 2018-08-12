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Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»

12 августа 2018 19:44
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Новости Беларуси. «Гомсельмаш» выезжает на международный рынок. Комбайн как локомотив, а за ним в сцепке различные агрегаты – вся продукция холдинга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь на заводе вместе с аббревиатурой КЗС (зерноуборочная) и КВК (кормоуборочная) техника появилась еще и МФ (многофункциональная).

Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»-1

Этот трансформер, как в студенческой песне аграрных колледжей, сеет, жнет и даже пашет. Круглогодичная технология на одной платформе.

Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»-4

А на этом комбайне главная фишка сразу и не заметна.

Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»-7

Глеб Ермольчик, ведущий инженер-конструктор ОАО «Гомсельмаш»:
На машине установлены 8 углепластиковых сверхлегких баллонов общей емкостью 1819 литров. То есть это заправка полная машины, хватает на 8 часов.

Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»-10

Главе государства показали единственный в мире комбайн на метане. Он дороже, но затраты на топливо в два раза меньше. Четвертый класс по безопасности.

Больше подробностей о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область здесь.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Глеб Ермольчик # Фотофакт

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