Единственный в мире комбайн на метане показали Президенту Беларуси во время визита на «Гомсельмаш»

Новости Беларуси. «Гомсельмаш» выезжает на международный рынок. Комбайн как локомотив, а за ним в сцепке различные агрегаты – вся продукция холдинга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь на заводе вместе с аббревиатурой КЗС (зерноуборочная) и КВК (кормоуборочная) техника появилась еще и МФ (многофункциональная).

Этот трансформер, как в студенческой песне аграрных колледжей, сеет, жнет и даже пашет. Круглогодичная технология на одной платформе.

А на этом комбайне главная фишка сразу и не заметна.

Глеб Ермольчик, ведущий инженер-конструктор ОАО «Гомсельмаш»: На машине установлены 8 углепластиковых сверхлегких баллонов общей емкостью 1819 литров. То есть это заправка полная машины, хватает на 8 часов.

Главе государства показали единственный в мире комбайн на метане. Он дороже, но затраты на топливо в два раза меньше. Четвертый класс по безопасности.

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