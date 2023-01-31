Новости экономики за 31.01.2023
Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями Минского моторного завода на рынок Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитию сингапурского направления в 2023 году уделят особое внимание на БУТБ. Первая в этом году корректировка выплат на детей произойдет с 1 февраля. В феврале будет пересмотрен и бюджет прожиточного минимума, что повлечет за собой изменение некоторых пенсий и пособий.
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТЕТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, НЕКОТОРЫЕ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
В Беларуси с 1 февраля на 9 % увеличиваются пособия по уходу за ребенком до 3 лет. До конца июля на первого ребенка будут платить 605 рублей, на второго и последующих детей – 692 рубля, на ребенка-инвалида – 779 рублей.
Всего на выплату пособий по уходу за детьми до 3 лет в 2023 году планируют потратить 2 миллиарда рублей. Эти пособия пересчитывают дважды в год – с начала февраля и начала августа.
С 1 февраля вырастет и бюджет прожиточного минимума, который пересматривается ежеквартально. Пропорционально его росту меняются и пенсии для отдельных категорий пожилых, а также пособия при рождении детей – 10 БПМ на первого ребенка и 14 БПМ – на второго и последующих детей.
На БУТБ будет продаваться импортозамещающая продукция из Cингапура. Подробнее здесь.
БЕЛАРУСЬ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ ПО ДЕШЕВИЗНЕ БЕНЗИНА В ЕВРОПЕ
Казахстан лидирует в рейтинге европейских стран с самым дешевым бензином. Также в первую тройку вошли Россия и Беларусь. А вот самое дорогое автомобильное топливо в Норвегии. В топ-5 по критерию дороговизны также вошли Дания, Финляндия, Греция и Франция.
В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.
Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию. Подробнее здесь.
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