Новости экономики за 31.01.2023

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями Минского моторного завода на рынок Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитию сингапурского направления в 2023 году уделят особое внимание на БУТБ. Первая в этом году корректировка выплат на детей произойдет с 1 февраля. В феврале будет пересмотрен и бюджет прожиточного минимума, что повлечет за собой изменение некоторых пенсий и пособий.

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.

В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТЕТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, НЕКОТОРЫЕ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

В Беларуси с 1 февраля на 9 % увеличиваются пособия по уходу за ребенком до 3 лет. До конца июля на первого ребенка будут платить 605 рублей, на второго и последующих детей – 692 рубля, на ребенка-инвалида – 779 рублей.