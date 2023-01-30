Нацбанк планирует снижение годовой инфляции к лету до однозначной величины

Новости Беларуси. Нацбанк планирует снижение годовой инфляции в стране к концу первого квартала до однозначной величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным внутренним фактором роста цен в течение года оставалась практика учета в ценообразовании неоправданных рисков и издержек. Фактически свои потенциальные потери продавец перекладывал на конечного потребителя, взвинчивая цены. На всякий случай. Риски не оправдывались, а вот цены назад уже никто не опускал. По данным профильного ведомства, краткосрочный эффект от введения санкций исчерпан и пик высокой инфляции пройден. Наблюдается устойчивое снижение индекса потребительских цен. Напомним, в 2023 году перед правительством и Нацбанком поставлена задача по замедлению инфляции до уровня 7-8 %.

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