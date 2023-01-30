Власти Беларуси выделят больше денег на льготное жильё

Новости Беларуси. 1 миллиард 600 миллионов рублей кредитных денег планируется использовать для строительства жилья в 2023 году. 1 миллиард 200 миллионов пойдут на субсидии для погашения процентов и основного долга. Это больше, чем закладывали в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увеличены и суммы на льготные кредиты. Например, Беларусбанк должен выделить более 343 миллионов рублей (было 127 миллионов). В целом же объемы финансирования жилищного строительства – почти 6,3 миллиарда рублей.
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