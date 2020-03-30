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Новости экономики за 30.03.2020

30 марта 2020 15:14
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Новости Беларуси. Почему антимонопольное ведомство снова вмешалось в отношения пассажирских терминалов и автоперевозчиков? Зачем и на сколько продлили госрегулирование цен на сахар, и почему нефтяные котировки обновляют многолетние минимумы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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