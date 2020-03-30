У автоперевозчиков Беларуси появится три варианта заключения договора с пассажирскими терминалами

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство законодательно урегулировало отношения пассажирских терминалов с автоперевозчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у них будет несколько вариантов заключения договора – только по предоставлению места для посадки-высадки пассажиров, только на реализацию билетов или на оказание обеих услуг.

В первом случае перевозчик будет платить не более 3 рублей за каждый заезд, во втором до 12 % от стоимости каждого реализованного билета, в третьем – до 15 %.

Сейчас при выполнении междугородних перевозок пассажиров в регулярном сообщении необходимо оплачивать обе услуги. При этом не учитывается загрузка автобуса и стоимость билетов, что в некоторых случаях оборачивается финансовыми потерями для перевозчиков. После вступления в силу постановления они получат право выбора при заключении договора и возможность оптимизировать свои платежи.