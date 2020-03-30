Прямой эфир

Минимальная цена на сахар будет действовать до конца 2020 года

30 марта 2020 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем государства как минимум до конца 2020 года. В постановление правительства, которым установлены предельные минимальные цены на этот продукт, внесено соответствующее изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее согласие на продление такой меры дала коллегия Евразийской экономической комиссии. Государственное регулирование цен на белый кристаллический сахар было введено с 1 января сначала на 60 дней, затем было продлено на 90, и вот сейчас до 366. Специалисты говорят, что это позволило стабилизировать работу отрасли, а сейчас необходимо закрепить полученный результат.

Больше новостей экономики за 30 марта здесь.

# Еда # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
У автоперевозчиков Беларуси появится три варианта заключения договора с пассажирскими терминалами
30 марта 2020 15:14

У автоперевозчиков Беларуси появится три варианта заключения договора с пассажирскими терминалами

Новости экономики за 30.03.2020
30 марта 2020 15:14

Новости экономики за 30.03.2020

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых
30 марта 2020 09:29

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых