Мировые цены на нефть обновили 18-летний минимум

Мировые цены на нефть в начале новой недели продолжили свое падение. С открытия торгов и WTI, и Brent обновили минимумы за 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые игроки рынка накануне подтвердили, что не ведут переговоров на тему урегулирования ситуации. Саудовская Аравия еще в пятницу, 27 марта, заявила, что не общается с Россией по поводу сокращения добычи. На фоне этого стоимость российской Urals опустилась уровня, который последний раз наблюдался в июне 1999 года.