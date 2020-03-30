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Мировые цены на нефть обновили 18-летний минимум

30 марта 2020 15:15
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Мировые цены на нефть в начале новой недели продолжили свое падение. С открытия торгов и WTI, и Brent обновили минимумы за 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые игроки рынка накануне подтвердили, что не ведут переговоров на тему урегулирования ситуации. Саудовская Аравия еще в пятницу, 27 марта, заявила, что не общается с Россией по поводу сокращения добычи. На фоне этого стоимость российской Urals опустилась уровня, который последний раз наблюдался в июне 1999 года.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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