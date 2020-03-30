Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых

Почва сейчас по содержанию влаги гарантирует хорошие всходы. Что касается озимых, они в хорошем состоянии. Важно их сейчас подкормить, поскольку урожай формируется уже сегодня.

Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси: Те опасения, которые возникают, приводят к некоторым сомнениям, они обоснованы. Такой зимы, как в этом году, у нас еще не было, и нужно к этому адаптироваться. И тактику весенне-полевых работ, конечно, нужно адаптировать очень оперативно и быстро к этой погодной ситуации. И те обращения, которые были в наш Институт, и по вопросам начала проведения подкормок, и по другим работам, которые касаются внесения удобрений, они дают понять, что специалисты хозяйств находятся на уровне, чувствуют ситуацию и принимают вполне правильные решения.

Для того, чтобы управиться в сроки – в хозяйствах есть необходимая техника. При этом белорусские учёные предлагают нашим аграриям самые современные разработки.

Например, сеялка с шириной захвата 12 метров, которая одновременно может вносить и минеральные удобрения. Кроме того, внедряется система точного земледелия, позволяющая наблюдать за всеми процессами в онлайн-режиме.

Николай Бакач, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

К сожалению, не все научные разработки, которые не уступают мировым аналогам, разработанные нами, находят такое быстрое внедрение и одобрение аграриев. И здесь, наверное, причина не только в финансовом состоянии хозяйств, но и в том, что разработки опережают внедрение новых технологий сельхозпроизводителей. А интерес к нам проявляется лишь на 3-5 год после разработки. И это одна из причин, может быть, и внедрения инноваций в сельском хозяйстве.