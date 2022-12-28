Новости экономики за 28.12.2022

Белорусские рынки сбыта расширяются, и в 2023 году эта тенденция сохранится. Какие страны заинтересованы в покупке отечественных торфяных брикетов? Скидки продолжаются. Кто получит минус 10 % от суммы покупок в торговых сетях? Ценовое регулирование не только в магазинах. Министерство архитектуры и строительства Беларуси приняло меры для удешевления жилья в сельской местности. И куда можно съездить с 42-процентной скидкой? Подарок от белорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога предлагает белорусам новогодние скидки до 42 % на билеты на отдельные поезда в Россию. Акция будет действовать только на места в купейном или СВ-вагоне, а также если остается не более трех часов до отправления состава. Если загруженность поезда будет достигать 45 % и более, скидки действовать не будут.

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