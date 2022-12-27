Новости экономики на РТР-Беларусь за 27.12.2022
Новости Беларуси. В ноябре в Беларуси выросли средние зарплаты, нефтяники готовятся выйти на стабильные годовые показатели по добыче «черного золота», а в торговых объектах проводят контроль цен на товары для новогоднего стола.
Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Средняя зарплата в Беларуси выросла в ноябре
В Беларуси вырос размер средней номинальной начисленной зарплаты. В ноябре этот показатель стал на 12 рублей больше в сравнении с октябрем и составил 1 648 рублей без учета необходимых отчислений и налогов. В пересчете на валюту по курсу Нацбанка средний ноябрьский заработок белорусов превысил 600 долларов. Самые большие суммы в расчетных листах минчан, где в ноябре люди в среднем получили почти 2 233 рубля. На втором месте Минская область, тройку замкнула Гродненская. А самый низкий показатель – в Могилевском регионе: около 1 360 рублей.
Самой «денежной» отраслью экономики остается IT. Более чем двухтысячные зарплаты у финансистов и страховщиков, сотрудников научно-технических организаций. Подросли заработки в сельском хозяйстве, лесной и рыбной отраслях, а самые низкие суммы пока в сфере образования. Как сообщали в правительстве, с 1 января в Беларуси вырастут минимальные зарплаты. Кроме того, власти планируют в начале 2023 года повысить оплату труда бюджетникам.
В Беларуси хотят добыть почти 2 миллиона тонн нефти в 2023 году
Как минимум 1,8 миллиона тонн. Такую планку годовой добычи «черного золота» ставят перед собой белорусские нефтяники на 2023 год. Программа работы уже сформирована, но окончательный объем полученных углеводородов зависит от открытия новых месторождений. Как отметили в «Белоруснефти», за последние несколько лет были достигнуты большие успехи в геологоразведке, особенно в 2021 году, который оказался самым удачным. Планируется, что темпы получения углеводородов в 2023 году стабилизируют. Если каждый год скважины будут приносить 1,8 миллиона тонн, то отечественных запасов хватит на 25 лет. Наши нефтяники разрабатывают и зарубежные месторождения. Основной иностранный проект находится в России, где работает дочерняя компания «Белоруснефти». Также продолжается разработка залежей в Эквадоре, а в Венесуэле белорусская компания присутствует в качестве акционера.
МАРТ проверяет цены на новогодние товары
В преддверии зимних праздников в Беларуси усилили контроль за ценами. Рейды по торговым объектам проводят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В поле зрения стоимость новогодних товаров и других позиций, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Следят также за ассортиментом. Как показывают мониторинги, в продаже достаточно мясной, молочной продукции, рыбы, цитрусовых и овощей, кондитерских изделий. При этом в наличии товары разного ценового сегмента. В розничной торговле представлено и множество видов сладких подарков – почти полсотни наименований в разнообразных упаковках. Торговлю праздничными изделиями организовали также на традиционных ярмарках. Всего их по стране работает около 500.
О курсах основных валют, установленных Нацбанком.
27 декабря белорусский рубль укрепился к российскому, а евро, доллар и юань подорожали.
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