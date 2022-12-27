Новости экономики на РТР-Беларусь за 27.12.2022

Новости Беларуси. В ноябре в Беларуси выросли средние зарплаты, нефтяники готовятся выйти на стабильные годовые показатели по добыче «черного золота», а в торговых объектах проводят контроль цен на товары для новогоднего стола.

В Беларуси вырос размер средней номинальной начисленной зарплаты. В ноябре этот показатель стал на 12 рублей больше в сравнении с октябрем и составил 1 648 рублей без учета необходимых отчислений и налогов. В пересчете на валюту по курсу Нацбанка средний ноябрьский заработок белорусов превысил 600 долларов. Самые большие суммы в расчетных листах минчан, где в ноябре люди в среднем получили почти 2 233 рубля. На втором месте Минская область, тройку замкнула Гродненская. А самый низкий показатель – в Могилевском регионе: около 1 360 рублей.

Самой «денежной» отраслью экономики остается IT. Более чем двухтысячные зарплаты у финансистов и страховщиков, сотрудников научно-технических организаций. Подросли заработки в сельском хозяйстве, лесной и рыбной отраслях, а самые низкие суммы пока в сфере образования. Как сообщали в правительстве, с 1 января в Беларуси вырастут минимальные зарплаты. Кроме того, власти планируют в начале 2023 года повысить оплату труда бюджетникам.

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