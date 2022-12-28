Новости экономики на РТР-Беларусь за 28.12.2022

В Беларуси расширяется ассортимент товаров для экспортных торгов на бирже. Так, на БУТБ впервые продали несколько партий торфяных брикетов. За три сделки покупатели из Литвы приобрели в сумме тысячу тонн топлива. За лоты также торговались компании из Латвии, Польши, России. Как отметили на площадке, рост интереса к биотопливу сегодня наблюдается во всем мире. И для отечественных компаний важно занять на этом рынке определенную нишу. Кроме того, пилотные торги показали, что в Европе есть спрос на отечественный торф, партнеров устраивают качество, цены и условия поставки, поэтому такие сессии будут продолжаться. Пиломатериалами и топливной продукцией на БУТБ торгуют дважды в неделю.

Множество сделок заключается и по продовольственным товарам, а предлагаемый ассортимент расширяется. Так, недавно для зарубежных брокеров стало доступно отечественное сухое мороженое. Предпочтительный рынок для реализации – Россия, компании из которой чаще всего покупают нашу молочную продукцию. Рост спроса наблюдается также среди китайских партнеров.

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