Новости экономики на РТР-Беларусь за 28.12.2022
Новости Беларуси. В Минске прошли первые экспортные биржевые торги торфобрикетами, Минэнерго поделилось планами газификации и электрификации населенных пунктов, а взносы страховых организаций за неполный год показали рост.
Подробности в обзоре экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
На БУТБ продали несколько партий торфобрикетов в Литву
В Беларуси расширяется ассортимент товаров для экспортных торгов на бирже. Так, на БУТБ впервые продали несколько партий торфяных брикетов. За три сделки покупатели из Литвы приобрели в сумме тысячу тонн топлива. За лоты также торговались компании из Латвии, Польши, России. Как отметили на площадке, рост интереса к биотопливу сегодня наблюдается во всем мире. И для отечественных компаний важно занять на этом рынке определенную нишу. Кроме того, пилотные торги показали, что в Европе есть спрос на отечественный торф, партнеров устраивают качество, цены и условия поставки, поэтому такие сессии будут продолжаться. Пиломатериалами и топливной продукцией на БУТБ торгуют дважды в неделю.
Множество сделок заключается и по продовольственным товарам, а предлагаемый ассортимент расширяется. Так, недавно для зарубежных брокеров стало доступно отечественное сухое мороженое. Предпочтительный рынок для реализации – Россия, компании из которой чаще всего покупают нашу молочную продукцию. Рост спроса наблюдается также среди китайских партнеров.
Взносы страховых организаций в Беларуси увеличились
В Беларуси выросли взносы страховых организаций, сообщает Министерство финансов. Так, за 11 месяцев счета компаний пополнились более чем на 1,6 миллиарда рублей. Рост по сравнению с тем же периодом 2021-го – 5 %. Увеличение общих сумм взносов наблюдается по всем видам страховок. Большую часть традиционно составляют добровольные полисы – таких договоров более чем 65 % от общего количества. Выручка от подобных услуг в январе-ноябре превысила миллиард рублей. Что касается общей суммы выплат по страховым случаям, то клиенты за неполный год получили 1,111 миллиарда рублей. Это почти на 150 миллионов больше, чем в январе-ноябре 2021 года.
Около 300 населенных пунктов планируют газифицировать до конца пятилетки
В Беларуси продолжают планомерно улучшать условия жизни в малых городах и сельской местности. Так, около 300 населенных пунктов страны планируется газифицировать до конца пятилетки. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В 2022 году голубое топливо появилось более чем в 20 тысячах квартир по всей стране. В эксплуатацию ввели около 800 километров газопроводов разных категорий. Кроме газа, к домам проводят и электричество, которым будут отапливать жилфонд и нагревать воду. Тем самым к концу пятилетнего периода условия жизни улучшат в 1,8 тысячи населенных пунктах.
Курсы основных валют, которые установил Нацбанк.
28 декабря белорусский рубль продолжил укрепляться по отношению к российскому, а доллар, евро и юань снова подорожали.
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