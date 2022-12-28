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Минстрой удешевил строительство жилья в сельской местности

28 декабря 2022 18:40
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Новости Беларуси. Удешевить возведение жилья в сельской местности, такое решение приняло Министерство архитектуры и строительства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минстрой удешевил строительство жилья в сельской местности-1

Вводится особое ценовое регулирование в отношении лесо- и пиломатериалов. Для производителей такого сырья предельный норматив рентабельности не может превышать 5 % к плановой себестоимости производства и реализации.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

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