Головченко: белорусская экономика адаптировалась к новым условиям. Какой курс на 2023-й – обсудили на совете Банка развития

Новости Беларуси. Белорусская экономика адаптировалась к новым условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании наблюдательного совета Банка развития. Шоковое воздействие санкций, которое, возможно, было на первом этапе, на отдельные отрасли уже прошло.

Несмотря на вполне ожидаемое снижение ВВП в 2022 году, есть и существенные позитивные сдвиги. Благодаря принятым на уровне правительства мерам удалось остановить разгон инфляции. А сейчас и вовсе наблюдается дефляция. Удалось не допустить резкого снижения доходов населения. В ноябре начисленная среднемесячная зарплата достигла рекордного значения. В реальном исчислении прирастают пенсии. Свой вклад вносит и бизнес. Плечо готов подставить Банк развития. Так, осенью размер кредитных ресурсов субъектам малого и среднего предпринимательства увеличен в полтора раза. Тенденцию продолжат и в 2023 году.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси:

Основные направления остаются те же самые – это финансирование инвестиционных проектов, поддержка экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, ну и крупный проект, который мы будем реализовывать в следующем году. Это реализация инициативы «Один район – один проект», где в каждом из регионов Беларуси необходимо реализовать один инвестиционный проект. Все эти проекты пройдут через экспертизу Банка развития, и большая часть будет профинансированы за счет ресурсов Банка развития.