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На БУТБ прошли первые торги по реализации торфяных брикетов

28 декабря 2022 18:40
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Новости Беларуси. Первые торги по реализации торфяных брикетов на экспорт прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На БУТБ прошли первые торги по реализации торфяных брикетов-1

В ходе торговой сессии заключены три сделки общим объемом тысяча тонн. В качестве покупателей выступили резиденты Литвы. Всего в торгах участвовали шесть иностранных покупателей из Латвии, Литвы, Польши и России. Рынки сбыта белорусской торфобрикетной продукции с 2023 года будут только расширяться.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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