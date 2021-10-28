Новости экономики за 28.10.2021

Почему российские туристы штурмуют египетские отели, а французские пекари бьют тревогу? Как изменились экспортные котировки на нерафинированное рапсовое масло?

РАПСОВОЕ МАСЛО НА 1,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПРОДАНО В ЛАТВИЮ ЧЕРЕЗ БУТБ

Рапсовое масло на 1,5 миллиона долларов продано в Латвию через белорусскую биржевую площадку. Даже рекордно высокие цены не отпугивают иностранных трейдеров, которые продолжают наращивать объемы закупок. В условиях дефицита сырья, вызванного плохим урожаем рапса в Канаде, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров этой культуры, цены на рапсовое масло продолжают расти. Аналогичная тенденция наблюдается и на белорусском биржевом рынке. Например, по сравнению с январем экспортные котировки на нерафинированное рапсовое масло первого сорта увеличились почти в полтора раза, и на последней торговой сессии одна тонна стоила уже 1 262 евро. Скорее всего, в ближайшее время восходящий ценовой тренд сохранится, что положительно скажется на выручке белорусских производителей.