Турция, Египет и Кипр. Россияне начали массово скупать путёвки на зарубежные курорты

Новости России. Локдаун не помеха. Интерес россиян к приобретению зарубежных туров в преддверии ноябрьских праздников вырос сразу по нескольким направлениям: Египет, Турция и Кипр. Спрос настолько велик, что уже наблюдается дефицит авиабилетов и мест в дорогих отелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет стал лидером по предпочтениям российских туристов, на него приходится 47 % запросов от общего объема продаж до конца ноября и около 45 % объема на следующий год. Цены на поездки в Египет взлетели до 350 тысяч российских рублей за недельный тур. Напомним, российские власти, чтобы сдержать пандемию на фоне рекордной смертности от коронавируса, объявили об оплачиваемой нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября.