Торговый оборот между странами ЕАЭС вырос до 45 млрд долларов

Последствия пандемии, экономические перспективы и совместный научный потенциал. Эти темы 27 октября в фокусе внимания делового форума Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционная диалоговая площадка «пятерки» проходит в Москве. Тема форума 2021 года – новые возможности для расширения сотрудничества. Безусловно, в топе повестки – совместные меры по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса и развитие приоритетных секторов экономики. Несмотря на эпидобстановку и ее влияние на мировую экономику, взаимодействие ЕАЭС демонстрирует позитивную динамику. С начала года объем взаимной торговли составил 45 миллиардов долларов, что превышает прошлогодний уровень более чем на 30 %.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Это говорит о том, что у нас в Евразийском экономическом союзе сформированы устойчивые горизонтальные связи, есть достаточная емкость внутреннего рынка, а значит, имеется высокий потенциал для наращивания промышленной кооперации. Большую роль в развитии экономики стран нашего Евразийского союза должны сыграть масштабные проекты, в основе которых находится коммерческий интерес. В свою очередь, комиссия проработала новые инструменты мотивации. Мы полагаем, что необходимо серьезно субсидировать процентные ставки ЕАБР, нашего общего банка, и использовать ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития в целях выдачи инвестиционных кредитов и грантов.