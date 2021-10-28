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Багеты во французских булочных могут резко подорожать

28 октября 2021 16:10
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Новости Франции. Мировые цены на пшеницу увеличились на 30 % с сентября и на фоне плохого урожая, и на фоне роста цен на энергоносители. Этим всерьез обеспокоены французские пекари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Багеты во французских булочных могут резко подорожать-1

Производство багетов считается одним из индикаторов состояния французской экономики. Булочные по всей стране готовы отказаться от производства других хлебобулочных изделий, чтобы ограничить рост стоимости багета. Рост цен на энергоносители затрагивает сферу пищевой промышленности не только во Франции, но и в Италии. Как ожидается, в этой стране он приведет к увеличению стоимости сушки зерна, что может спровоцировать рост цен на хлеб и пасту в супермаркетах.  

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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