Новости экономики за 28.07.2022
Новости Беларуси. Белорусским предприятиям предлагают зарегистрироваться на площадке импортозамещения. Поможет ли это производителям выйти на новые рынки сбыта? Кто отдыхает в белорусских санаториях и с какой прибылью работает отрасль? И почему торговать в сельской местности станет выгоднее?
Обо всем подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ТОРГОВЛЮ И ОБЩЕПИТ НА СЕЛЕ ХОТЯТ ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫМИ ЛЬГОТАМИ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило сделать послабления для объектов в деревнях. Новые преференции и меры по упрощению деятельности предусмотрены проектом указа. МАРТ предлагает ввести пониженный тариф на электроэнергию для розничных магазинов и кафе. Недополученные доходы бюджета компенсируют за счет повышения тарифов для некоторых других потребителей. Также в проекте есть предложения ввести для сельской торговли и общепита изменения по НДС. Продавать такие объекты (частной или государственной собственности) в определенных случаях можно будет без документов.
ЗИМОЙ НАСТАНЕТ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ЕДИНСТВА И ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ
Лидеры европейских держав не могут договориться друг с другом в вопросах экономии ресурсов. Падение объемов прокачки газа не позволяет создать нормальные запасы в хранилищах. К этому добавилась жара на континенте, которая привела к увеличению потребления энергии. Самый сложный выбор у Германии, ведь сначала газ поступает в эту страну, а затем она распределяет его для остальных. ФРГ придется выбирать – обеспечивать собственную промышленность или чужую. Первый вариант вызовет резкую негативную реакцию у соседей по ЕС, второй – приведет к серьезнейшему экономическому спаду.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА В США СНОВА ПОВЫШЕНА
Ключевая ставка в США снова повышена. Ни ужесточение денежно-кредитной политики, ни словесные интервенции представителей власти США не могут остановить инфляцию. Текущая доросла до 40-летнего рекорда – 9,1 %. «Мягкой посадки» экономики точно не будет. То есть Федеральная резервная система не сможет победить инфляцию и не допустить полноценной рецессии, удерживая ключевую ставку низкой. Совет управляющих после очередного заседания решил повысить ключевую ставку на 0,75 %. Теперь она находится в диапазоне 2,25-2,5 % годовых. За последние пять месяцев ФРС уже в четвертый раз поднимает ставку.
Читайте также:
Заполняемость белорусских санаториев выросла на 75 %, а выручка – на 30 %
Предприятия Беларуси могут зарегистрироваться на площадке импортозамещения
1 августа платежная система Беларуси переходит на новый стандарт