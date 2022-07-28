Новости экономики за 28.07.2022

Новости Беларуси. Белорусским предприятиям предлагают зарегистрироваться на площадке импортозамещения. Поможет ли это производителям выйти на новые рынки сбыта? Кто отдыхает в белорусских санаториях и с какой прибылью работает отрасль? И почему торговать в сельской местности станет выгоднее? Обо всем подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ТОРГОВЛЮ И ОБЩЕПИТ НА СЕЛЕ ХОТЯТ ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫМИ ЛЬГОТАМИ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило сделать послабления для объектов в деревнях. Новые преференции и меры по упрощению деятельности предусмотрены проектом указа. МАРТ предлагает ввести пониженный тариф на электроэнергию для розничных магазинов и кафе. Недополученные доходы бюджета компенсируют за счет повышения тарифов для некоторых других потребителей. Также в проекте есть предложения ввести для сельской торговли и общепита изменения по НДС. Продавать такие объекты (частной или государственной собственности) в определенных случаях можно будет без документов. ЗИМОЙ НАСТАНЕТ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ЕДИНСТВА И ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ

Лидеры европейских держав не могут договориться друг с другом в вопросах экономии ресурсов. Падение объемов прокачки газа не позволяет создать нормальные запасы в хранилищах. К этому добавилась жара на континенте, которая привела к увеличению потребления энергии. Самый сложный выбор у Германии, ведь сначала газ поступает в эту страну, а затем она распределяет его для остальных. ФРГ придется выбирать – обеспечивать собственную промышленность или чужую. Первый вариант вызовет резкую негативную реакцию у соседей по ЕС, второй – приведет к серьезнейшему экономическому спаду. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА В США СНОВА ПОВЫШЕНА