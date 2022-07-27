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Британские газеты сокращают количество страниц из-за цен на бумагу

27 июля 2022 16:29
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Новости Великобритании. Газеты Великобритании сокращают количество страниц из-за рекордного подорожания бумаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские газеты сокращают количество страниц из-за цен на бумагу-1

Затраты выросли в два раза из-за роста цен на энергоресурсы. Цены на электроэнергию в стране неподъемно высокие для промышленных компаний, в частности для печатных изданий. В последние годы ряд бумажных фабрик закрылись из-за снижения спроса на их продукт, вызванного переходом читателей на интернет-ресурсы. Далее начались проблемы из-за пандемии коронавируса. Уже после нормализации экономической ситуации бумага от производителей подорожала.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Новости Великобритании # Фотофакт

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