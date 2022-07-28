1 августа платёжная система Беларуси переходит на новый стандарт

Новости Беларуси. Платежная система Беларуси с 1 августа переходит на новый, международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы почувствуют это по временным ограничениям на ряд операций белорусских банков. Финансовые учреждения будут проводить технические работы, чтобы обновить собственные системы. Некоторые платежные сервисы будут временно недоступны.