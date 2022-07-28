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1 августа платёжная система Беларуси переходит на новый стандарт

28 июля 2022 15:53
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Новости Беларуси. Платежная система Беларуси с 1 августа переходит на новый, международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа платёжная система Беларуси переходит на новый стандарт-1

Белорусы почувствуют это по временным ограничениям на ряд операций белорусских банков. Финансовые учреждения будут проводить технические работы, чтобы обновить собственные системы. Некоторые платежные сервисы будут временно недоступны.

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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