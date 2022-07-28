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Предприятия Беларуси могут зарегистрироваться на площадке импортозамещения

28 июля 2022 15:46
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Новости Беларуси. Белорусским предприятиям предлагают зарегистрироваться на площадке импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Беларуси могут зарегистрироваться на площадке импортозамещения-1

Она обеспечивает полный цикл покупки и продажи продукции: от поиска наилучшего предложения в режиме реального времени до заключения сделки и ее последующего сопровождения. Можно оперативно находить аналоги товаров, требующих импортозамещения, а поставщикам и производителям – расширять круг покупателей и выходить на новые рынки сбыта.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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