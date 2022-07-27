Прямой эфир

Новости экономики за 27.07.2022

27 июля 2022 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Газеты Великобритании уменьшают количество страниц из-за рекордного подорожания бумаги. Как затраты на энергоресурсы отражаются на работе медиахолдингов? Новость о сокращении поставок газа по «Северному потоку» подбила цены на газ в Европе до новых исторических максимумов. Уйдет ли европейская промышленность на простой? Как новые нормы Налогового кодекса Беларуси облегчат жизнь частному бизнесу.

Деловой обзор дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 27.07.2022-1

Для предпринимателей могут упростить переход с единого налога на общий порядок

В стране планируют внести новшества в Налоговый кодекс. Они предусматривают переход ИП с единого налога на общий порядок. Законопроект «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» уже рассмотрела профильная комиссия. По итогам обсуждения принято решение внести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Дело в том, что общий порядок предусматривает уплату налога только с прибыли. Если у ИП сокращается доходная часть, то и налоговая нагрузка становится меньше. В случае единого налога вся сумма уплачивается вне зависимости от фактически заработанных денег. Подобные послабления уже вводились в период коронавирусной пандемии, когда бизнес испытывал серьезные проблемы. Теперь планируется установить эту норму на законодательном уровне.

Британские газеты сокращают количество страниц из-за цен на бумагу

Новости экономики за 27.07.2022-4

Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси

Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси. В ближайшее время будут отработаны условия партнерства и выстроена логистика экспорта. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое по объемам производства торфяных брикетов. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.

Новый максимум. В Европе цены на газ увеличились на 12%

Новости экономики за 27.07.2022-7

Белорусы стали покупать больше отечественных товаров

Белорусы стали покупать больше отечественных товаров. По сравнению с первым полугодием 2021 года на свое белорусское потратили на 2,5 миллиарда рублей больше. В покупательской корзине прибавилось наших яблок, моркови, фруктовых и овощных соков, строительных материалов, керамической плитки, холодильников и морозильников, стиральных машин и других товаров. Отдельными товарами страна обеспечивает себя полностью, в том числе мясной и молочной продукцией. Сейчас прорабатывается возможность выращивания большего объема зелени и овощей, которых недостаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка (шпинат, рукола, сельдерей). Также импортеры в полтора раза увеличили поставки цитрусовых и ягод из дружественных стран.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брыло: мы существенно добавляем на страны дальней дуги, рост экспорта – практически 167%
27 июля 2022 11:01

Брыло: мы существенно добавляем на страны дальней дуги, рост экспорта – практически 167%

​Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество
26 июля 2022 19:53

​Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество

Игорь Брыло: «Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны»
26 июля 2022 19:20

Игорь Брыло: «Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны»