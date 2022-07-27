Новости экономики за 27.07.2022

Газеты Великобритании уменьшают количество страниц из-за рекордного подорожания бумаги. Как затраты на энергоресурсы отражаются на работе медиахолдингов? Новость о сокращении поставок газа по «Северному потоку» подбила цены на газ в Европе до новых исторических максимумов. Уйдет ли европейская промышленность на простой? Как новые нормы Налогового кодекса Беларуси облегчат жизнь частному бизнесу. Деловой обзор дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для предпринимателей могут упростить переход с единого налога на общий порядок В стране планируют внести новшества в Налоговый кодекс. Они предусматривают переход ИП с единого налога на общий порядок. Законопроект «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» уже рассмотрела профильная комиссия. По итогам обсуждения принято решение внести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Дело в том, что общий порядок предусматривает уплату налога только с прибыли. Если у ИП сокращается доходная часть, то и налоговая нагрузка становится меньше. В случае единого налога вся сумма уплачивается вне зависимости от фактически заработанных денег. Подобные послабления уже вводились в период коронавирусной пандемии, когда бизнес испытывал серьезные проблемы. Теперь планируется установить эту норму на законодательном уровне. Британские газеты сокращают количество страниц из-за цен на бумагу

Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси. В ближайшее время будут отработаны условия партнерства и выстроена логистика экспорта. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое по объемам производства торфяных брикетов. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом. Новый максимум. В Европе цены на газ увеличились на 12%