Новости экономики за 27.07.2022
Газеты Великобритании уменьшают количество страниц из-за рекордного подорожания бумаги. Как затраты на энергоресурсы отражаются на работе медиахолдингов? Новость о сокращении поставок газа по «Северному потоку» подбила цены на газ в Европе до новых исторических максимумов. Уйдет ли европейская промышленность на простой? Как новые нормы Налогового кодекса Беларуси облегчат жизнь частному бизнесу.
Деловой обзор дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для предпринимателей могут упростить переход с единого налога на общий порядок
В стране планируют внести новшества в Налоговый кодекс. Они предусматривают переход ИП с единого налога на общий порядок. Законопроект «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» уже рассмотрела профильная комиссия. По итогам обсуждения принято решение внести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Дело в том, что общий порядок предусматривает уплату налога только с прибыли. Если у ИП сокращается доходная часть, то и налоговая нагрузка становится меньше. В случае единого налога вся сумма уплачивается вне зависимости от фактически заработанных денег. Подобные послабления уже вводились в период коронавирусной пандемии, когда бизнес испытывал серьезные проблемы. Теперь планируется установить эту норму на законодательном уровне.
Британские газеты сокращают количество страниц из-за цен на бумагу
Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси
Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси. В ближайшее время будут отработаны условия партнерства и выстроена логистика экспорта. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое по объемам производства торфяных брикетов. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.
Новый максимум. В Европе цены на газ увеличились на 12%
Белорусы стали покупать больше отечественных товаров
Белорусы стали покупать больше отечественных товаров. По сравнению с первым полугодием 2021 года на свое белорусское потратили на 2,5 миллиарда рублей больше. В покупательской корзине прибавилось наших яблок, моркови, фруктовых и овощных соков, строительных материалов, керамической плитки, холодильников и морозильников, стиральных машин и других товаров. Отдельными товарами страна обеспечивает себя полностью, в том числе мясной и молочной продукцией. Сейчас прорабатывается возможность выращивания большего объема зелени и овощей, которых недостаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка (шпинат, рукола, сельдерей). Также импортеры в полтора раза увеличили поставки цитрусовых и ягод из дружественных стран.