Новый максимум. В Европе цены на газ увеличились на 12%

Газпром сократил прокачку газа по «Северному Потоку» в Германию до 20 % от нормы – до 33 миллионов кубометров в сутки. Причина снижения поставок – еще одна турбина Siemens отработала срок до техосмотра и обновления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закроет ли снова Германия глаза на санкции и отправит турбину в сервисный центр в Канаде – непонятно. Примет ли Канада эту турбину – тоже вопрос открытый. Новость подбила цены на газ в Европе на 12 % вверх до 2 300 долларов за тысячу кубометров и в ЕС приняли факт, что в ближайшее время они будут жить в газовом дефиците. Появилось коллективное согласие на снижение потребления газа. Но это не решит ключевую проблему – текущих объемов газа недостаточно для крупных предприятий. Промышленность может уйти на простой и вызвать всплеск рецессии. Рост цен на газ провоцирует рост инфляции. ЕЦБ сложно с ней бороться, потому что, повышая ставку, европейский регулятор испытывает на прочность долговую нагрузку многих стран ЕС.