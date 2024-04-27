Международный экономический форум проходит в Орше

Площадка для новых бизнес-контактов и выгодных проектов. В эти дни в Орше проходит 12-й по счету международный экономический форум. Он собрал более 100 участников из 10 городов-побратимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импортозамещение, внедрение инноваций, инвестиционный и экспортный потенциал регионов Беларуси, России и Китая – основные темы для обсуждения.

В этом году свою продукцию на специализированной выставке презентуют полсотни промышленных и сельскохозяйственных предприятий Союзного государства. По традиции большой блок отводится оршанским производителям, выпускающим продукты питания и одежду, знакомую потребителям высоким качеством. Участники форума убедились лично: бренд «Сделано в Беларуси» опирается на высокие стандарты.

Вера Панкова, председатель комиссии по организации общественного контроля и работе с экспертным сообществом Общественной палаты Твери (Россия):

Мы посмотрели продукцию различных предприятий, мясоперерабатывающей промышленности, услышали, что все это качественно, попробовали. Действительно очень вкусно. Очень интересное взаимодействие и с руководством города, и с руководителями предприятий.

Галина Свитина, начальник управления экономики Оршанского райисполкома:

В этом году мы завершили программу социально-экономического развития Оршанского района на период до 2023 года. В рамках этой программы было выполнено более 300 мероприятий. По итогам прошлого года 10 миллионов долларов было привлечено прямых иностранных инвестиций, в том числе 7 – на чистой основе. Это хорошие цифры, которые дают возможность развиваться нашим предприятием, повышать благосостояние наших людей и развивать социальную сферу.