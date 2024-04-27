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Международный экономический форум проходит в Орше

27 апреля 2024 07:52
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Площадка для новых бизнес-контактов и выгодных проектов. В эти дни в Орше проходит 12-й по счету международный экономический форум. Он собрал более 100 участников из 10 городов-побратимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импортозамещение, внедрение инноваций, инвестиционный и экспортный потенциал регионов Беларуси, России и Китая – основные темы для обсуждения.

Международный экономический форум проходит в Орше-1

В этом году свою продукцию на специализированной выставке презентуют полсотни промышленных и сельскохозяйственных предприятий Союзного государства. По традиции большой блок отводится оршанским производителям, выпускающим продукты питания и одежду, знакомую потребителям высоким качеством. Участники форума убедились лично: бренд «Сделано в Беларуси» опирается на высокие стандарты.

Международный экономический форум проходит в Орше-4

Вера Панкова, председатель комиссии по организации общественного контроля и работе с экспертным сообществом Общественной палаты Твери (Россия):
Мы посмотрели продукцию различных предприятий, мясоперерабатывающей промышленности, услышали, что все это качественно, попробовали. Действительно очень вкусно. Очень интересное взаимодействие и с руководством города, и с руководителями предприятий.

Международный экономический форум проходит в Орше-7

Галина Свитина, начальник управления экономики Оршанского райисполкома:
В этом году мы завершили программу социально-экономического развития Оршанского района на период до 2023 года. В рамках этой программы было выполнено более 300 мероприятий. По итогам прошлого года 10 миллионов долларов было привлечено прямых иностранных инвестиций, в том числе 7 – на чистой основе. Это хорошие цифры, которые дают возможность развиваться нашим предприятием, повышать благосостояние наших людей и развивать социальную сферу.

Международный экономический форум проходит в Орше-10

На форуме обсуждаются актуальные вопросы деятельности компаний, с докладами выступают специалисты различных сфер. Одна из главных тем – внедрение цифровых технологий в медицине, образовании, туризме. В программе также бизнес-тренинги для молодежи, соревнования по киберспорту, ярмарки вакансий.

# Экспорт # Экономика

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