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Новости экономики за 28.02.2022

28 февраля 2022 15:53
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К новостям в мире экономики. Новый вектор сотрудничества – Беларусь-Куба. Топ-3 отрасли промышленности нашей страны с наибольшим ростом в январе. И какова ситуация на мировом рынке труда?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня.

Новости экономики за 28.02.2022-1

Медленно и нестабильно идет восстановление мирового рынка труда. По оценкам Международной организации труда, количество безработных в 2022 году превысит допандемийные показатели – 207 миллионов человек не смогут устроиться на работу. При этом показатели в странах разнятся из-за неравномерной вакцинации. Любопытно, что кризис сильнее сказался на занятости женщин, нежели мужчин, и его последствия будут ощущаться на протяжении ближайших лет.

Названы топ-3 отрасли промышленности Беларуси с наибольшим ростом в январе. Читайте здесь.

Новости экономики за 28.02.2022-4

К криптовалюте. К слову, некоторые эксперты называют ее возможной альтернативой традиционным деньгам. По данным на 15:00, биткоин торгуется на уровне чуть более 38,5 тысячи долларов, а эфириум – 2 658 долларов.

Новости экономики за 28.02.2022-7

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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