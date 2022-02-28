Новости экономики за 28.02.2022

К новостям в мире экономики. Новый вектор сотрудничества – Беларусь-Куба. Топ-3 отрасли промышленности нашей страны с наибольшим ростом в январе. И какова ситуация на мировом рынке труда?

Медленно и нестабильно идет восстановление мирового рынка труда. По оценкам Международной организации труда, количество безработных в 2022 году превысит допандемийные показатели – 207 миллионов человек не смогут устроиться на работу. При этом показатели в странах разнятся из-за неравномерной вакцинации. Любопытно, что кризис сильнее сказался на занятости женщин, нежели мужчин, и его последствия будут ощущаться на протяжении ближайших лет.