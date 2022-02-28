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«Великий камень» намерен развивать сотрудничество с кубинскими фармпредприятиями

28 февраля 2022 15:29
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Новости Беларуси. Новый вектор сотрудничества. Великий камень и фармпредприятия Кубы заинтересованы в совместных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Великий камень» намерен развивать сотрудничество с кубинскими фармпредприятиями-1

Конкретные проекты партнеры обсудят уже в марте в кубинской Гаване в рамках двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.  

Напомним, между администрацией парка и зоной особого развития «Мариэль» подписан меморандум о взаимопонимании. СЭЗ предполагает комплекс специальных льгот для резидентов.  

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.  

# Международное сотрудничество # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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