«Великий камень» намерен развивать сотрудничество с кубинскими фармпредприятиями

Новости Беларуси. Новый вектор сотрудничества. Великий камень и фармпредприятия Кубы заинтересованы в совместных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкретные проекты партнеры обсудят уже в марте в кубинской Гаване в рамках двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, между администрацией парка и зоной особого развития «Мариэль» подписан меморандум о взаимопонимании. СЭЗ предполагает комплекс специальных льгот для резидентов.