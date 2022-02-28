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​Эскалация ситуации вокруг Украины может привести к резкому росту мировых цен на продукты

28 февраля 2022 15:27
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Возможен резкий рост мировых цен на продукты. Причина – эскалация напряженности вокруг Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Эскалация ситуации вокруг Украины может привести к резкому росту мировых цен на продукты-1

При этом Россия и Украина сегодня – лидеры по экспорту сельскохозяйственных культур. И обострение ситуации вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные источники импорта. Эксперты отмечают, что перебои с поставками могут иметь глобальный характер.

В частности, прогнозируется повышение спроса на ингредиенты для выпечки хлеба в США и Канаде. Так, власти Молдавии запретили с марта экспорт кукурузы. Тем временем Беларусь не импортирует из Украины критически важные товары, все они замещаемы.

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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