​Эскалация ситуации вокруг Украины может привести к резкому росту мировых цен на продукты

Возможен резкий рост мировых цен на продукты. Причина – эскалация напряженности вокруг Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Россия и Украина сегодня – лидеры по экспорту сельскохозяйственных культур. И обострение ситуации вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные источники импорта. Эксперты отмечают, что перебои с поставками могут иметь глобальный характер.

В частности, прогнозируется повышение спроса на ингредиенты для выпечки хлеба в США и Канаде. Так, власти Молдавии запретили с марта экспорт кукурузы. Тем временем Беларусь не импортирует из Украины критически важные товары, все они замещаемы.