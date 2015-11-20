Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы в создании совместных промышленных предприятий. Правительственная делегация этой страны вместе с ведущими бизнесменами находятся в эти дни в Минске. Речь идет о производстве техники, лифтостроении и взаимодействии в нефтехимической отрасли.

В свою очередь Грузия планирует поставлять в Беларусь табак и цитрусовые. Товарооборот между странами планируют увеличить почти в 2,5 раза и выйти на 200 миллионов долларов. Большой интерес представляет сотрудничество в области туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны перехватить потоки, будем говорить, кольцевого туризма, или промежуточного: побыли у нас, побыли, допустим, в Грузии или Аджарии. Дальше – на туристические лайнеры по круизному маршруту.

Арчил Хабадзе, председатель Правительства Автономной Республики Аджарии (Грузия):

Мы заинтересованы в сотрудничестве и увеличении товарооборота и хотим, чтобы создавались и открывались совместные белорусско-грузинские компании, ждем активности от вашего бизнеса. Также мы готовы продемонстрировать наш благоприятный инвестиционный климат.