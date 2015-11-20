Прямой эфир

Беларусь и Грузия заинтересованы в создании совместных промышленных предприятий

20 ноября 2015 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы в создании совместных промышленных предприятий. Правительственная делегация этой страны вместе с ведущими бизнесменами находятся в эти дни в Минске. Речь идет о производстве техники, лифтостроении и взаимодействии в нефтехимической отрасли.

В свою очередь Грузия планирует поставлять в Беларусь табак и цитрусовые. Товарооборот между странами планируют увеличить почти в 2,5 раза и выйти на 200 миллионов долларов. Большой интерес представляет сотрудничество в области туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы должны перехватить потоки, будем говорить, кольцевого туризма, или промежуточного: побыли у нас, побыли, допустим, в Грузии или Аджарии. Дальше – на туристические лайнеры по круизному маршруту.

Арчил Хабадзе, председатель Правительства Автономной Республики Аджарии (Грузия):
Мы заинтересованы в сотрудничестве и увеличении товарооборота и хотим, чтобы создавались и открывались совместные белорусско-грузинские компании, ждем активности от вашего бизнеса. Также мы готовы продемонстрировать наш благоприятный инвестиционный климат.

# Экономика # Международное сотрудничество # Михаил Русый # Беларусь-Грузия # Арчил Хабадзе

Другие новости рубрики

Все новости
Президенты Беларуси и Сербии подписали совместное заявление, подтвердив курс на углубление сотрудничества
19 ноября 2015 13:13

Президенты Беларуси и Сербии подписали совместное заявление, подтвердив курс на углубление сотрудничества

Беларусь – Сербия: что уже больше 20 лет связывает Минск и Белград?
18 ноября 2015 17:15

Беларусь – Сербия: что уже больше 20 лет связывает Минск и Белград?

Республиканский бюджет на 2016 год сохранит социальный характер
18 ноября 2015 17:10

Республиканский бюджет на 2016 год сохранит социальный характер