Названы топ-3 отрасли промышленности Беларуси с наибольшим ростом в январе

Новости Беларуси. Названы топ-3 отрасли промышленности нашей страны с наибольшим ростом в январе. В целом вклад в экономический рост – более 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая динамика достигнута за счет выпуска высокотехнологичной продукции.