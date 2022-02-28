Названы топ-3 отрасли промышленности Беларуси с наибольшим ростом в январе

Новости Беларуси. Названы топ-3 отрасли промышленности нашей страны с наибольшим ростом в январе. В целом вклад в экономический рост – более 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая динамика достигнута за счет выпуска высокотехнологичной продукции.
Например, производство вычислительной техники приросло на 35 %, в плюсе и деревообработка, и выпуск лекарств. Положительные тенденции и в сфере услуг. Традиционный драйвер – IT-отрасль. Кстати, Минэкономики прогнозирует оживление туризма: услуг гостиниц, развлечений, отдыха, спорта.
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