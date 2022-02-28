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В Беларуси в резерве 123% минеральных удобрений в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

28 февраля 2022 15:49
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Новости Беларуси. В Беларуси в резерве 123 % минеральных удобрений, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об азоте, фосфоре и калии. В лидерах – Могилевская область.

В Беларуси в резерве 123% минеральных удобрений в сравнении с аналогичным периодом 2021 года-1

Сельхозпредприятия страны нацелены на подкормку озимых весной 2022-го по максимуму. Как отмечают эксперты, значимость органических удобрений в последние годы возросла – все из-за частых засух.

В Беларуси в резерве 123% минеральных удобрений в сравнении с аналогичным периодом 2021 года-4

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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