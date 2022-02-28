В Беларуси в резерве 123% минеральных удобрений в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

Новости Беларуси. В Беларуси в резерве 123 % минеральных удобрений, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об азоте, фосфоре и калии. В лидерах – Могилевская область.