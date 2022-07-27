Брыло: мы существенно добавляем на страны дальней дуги, рост экспорта – практически 167%

Новости Беларуси. Беларусь намерена наращивать экспорт в страны Азии и Ближнего Востока. Эта тема стала ключевой во время совещания в правительстве. Рынки стран дальней дуги – перспективное для нас направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сейчас складывается достаточно неплохая конъюнктура цен на рынках сбыта нашей продукции. Основным рынком остается у нас, конечно, Российская Федерация. Она у нас занимает порядка 70 %, и мы планируем увеличить до конца года процент реализации нашей продукции в Российскую Федерацию. Страны СНГ – у нас сохраняется примерно одинаковая ситуация – порядка 10 % в общем каравае экспортном. Очень существенно мы добавляем на страны дальней дуги. У нас практически рост 167 % к уровню прошлого года.