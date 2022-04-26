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Новости экономики за 26.04.2022

26 апреля 2022 15:31
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Почему Бразилия остро нуждается в поставках белорусских удобрений, смогут ли пассажиры, вылетающие из России в страны ЕАЭС, совершать покупки в магазинах Duty Free и как бумажная отрасль страны отвечает на вызовы санкционного времени? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС. Читайте здесь.  

ТЫСЯЧИ ПРЕМИАЛЬНЫХ МАШИН ЗАСТРЯЛИ В БЕЛЬГИЙСКОМ ПОРТУ  

Новости экономики за 26.04.2022-1

Великобритания потеряет почти 8 млрд долларов из-за антироссийских санкций. Подробнее здесь.

Около 8 000 премиальных авто, включая последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в порту бельгийского Зебрюгге по дороге в Россию. Машины попали под запрет на экспорт роскоши: автомобили стоят дороже 50 000 евро. Зебрюгге – один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей, ежегодно через него проходит более 2 миллионов машин.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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