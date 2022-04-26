Новости экономики за 26.04.2022

Почему Бразилия остро нуждается в поставках белорусских удобрений, смогут ли пассажиры, вылетающие из России в страны ЕАЭС, совершать покупки в магазинах Duty Free и как бумажная отрасль страны отвечает на вызовы санкционного времени? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС. Читайте здесь.

ТЫСЯЧИ ПРЕМИАЛЬНЫХ МАШИН ЗАСТРЯЛИ В БЕЛЬГИЙСКОМ ПОРТУ