В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС

Вылетающим из России в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в Duty Free, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что при поездке в Армению, Беларусь, Казахстан или Кыргызстан любой желающий сможет выгодно закупиться российскими товарами без уплаты акцизов, пошлин и части налогов.
Минфин уже сообщил, что поддерживает предложение: увеличение оборота магазинов Duty Free будет актуально на фоне снижения международных пассажирских перевозок. А вот пассажиропоток в страны ЕАЭС будет расти, это направление становится популярным у туристов.
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