В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС

Вылетающим из России в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в Duty Free, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что при поездке в Армению, Беларусь, Казахстан или Кыргызстан любой желающий сможет выгодно закупиться российскими товарами без уплаты акцизов, пошлин и части налогов.