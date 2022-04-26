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В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС

26 апреля 2022 15:33
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Вылетающим из России в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в Duty Free, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что при поездке в Армению, Беларусь, Казахстан или Кыргызстан любой желающий сможет выгодно закупиться российскими товарами без уплаты акцизов, пошлин и части налогов.

В России разрешат торговлю Duty Free при выезде в страны ЕАЭС-1

Минфин уже сообщил, что поддерживает предложение: увеличение оборота магазинов Duty Free будет актуально на фоне снижения международных пассажирских перевозок. А вот пассажиропоток в страны ЕАЭС будет расти, это направление становится популярным у туристов.

О других новостях экономики за 26 апреля читайте здесь.

# Торговля # Наталья Надольская # Фотофакт

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