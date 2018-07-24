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В Беларуси заготовили в 6 раз больше черники, чем в прошлом году

24 июля 2018 15:34
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Новости Беларуси. 2018 год отличается необычайно длинным сезоном сбора черники, который продолжается до сих пор. Ягоды заготовлено в шесть раз больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заготовка черешни, вишни, алычи только началась. На складах уже 156 тонн. Садовой земляники закупили больше 1000 тонн. Объем заготовки красной и черной смородины снижается, поскольку уменьшается производство вина с использованием этих культур. 

Опавшие яблоки можно сдать Белкоопсоюзу и выручить от 3 до 5 копеек за килограмм, а товарные закупят и по 1 рубль 20 копеек.

Больше новостей экономики за 24 июля здесь.

# Белорусские фрукты # Экономика

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