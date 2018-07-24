Новости экономики за 24.07.2018

Новости Беларуси. Белорусы продали потребкооперации продукции на 70 миллионов долларов. Штатные и сезонные заготовители загружены ежедневно: закупают у населения ягоды, грибы, овощи и фрукты. Подробнее об объемах и ценах – в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси увеличился объем заготовки черники: в 6 раз больше, чем в прошлом году

СТИМУЛ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ Иностранные инвесторы не будут платить налог на доходы по белорусским долговым бумагам. Отныне действует нулевая ставка налога на доходы нерезидентов, полученные в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям. Они могут самостоятельно привлекать средства на международных финансовых рынках, повышать инвестиционную привлекательность эмитируемых ими долговых ценных бумаг.