Новости экономики за 24.07.2018
Новости Беларуси. Белорусы продали потребкооперации продукции на 70 миллионов долларов. Штатные и сезонные заготовители загружены ежедневно: закупают у населения ягоды, грибы, овощи и фрукты. Подробнее об объемах и ценах – в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси увеличился объем заготовки черники: в 6 раз больше, чем в прошлом году
СТИМУЛ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Иностранные инвесторы не будут платить налог на доходы по белорусским долговым бумагам. Отныне действует нулевая ставка налога на доходы нерезидентов, полученные в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям. Они могут самостоятельно привлекать средства на международных финансовых рынках, повышать инвестиционную привлекательность эмитируемых ими долговых ценных бумаг.
ЭКСПОРТ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Экспорт белорусских грузовиков превысил 500 миллионов долларов. Это плюс 13 % за 5 месяцев с начала 2018 года или более 2000 машин. Главным рынком для белорусского грузового транспорта остается Россия. В 2018 году поставки в этом направлении выросли на 10 %. Также крупные партии машин ушли в Казахстан, Болгарию, Вьетнам, Грузию, Литву.
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