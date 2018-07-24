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Новости экономики за 24.07.2018

24 июля 2018 15:35
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Новости Беларуси. Белорусы продали потребкооперации продукции на 70 миллионов долларов. Штатные и сезонные заготовители загружены ежедневно: закупают у населения ягоды, грибы, овощи и фрукты. Подробнее об объемах и ценах – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличился объем заготовки черники: в 6 раз больше, чем в прошлом году

Новости экономики за 24.07.2018-1

СТИМУЛ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Иностранные инвесторы не будут платить налог на доходы по белорусским долговым бумагам. Отныне действует нулевая ставка налога на доходы нерезидентов, полученные в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям. Они могут самостоятельно привлекать средства на международных финансовых рынках, повышать инвестиционную привлекательность эмитируемых ими долговых ценных бумаг.

Новости экономики за 24.07.2018-4

ЭКСПОРТ БОЛЬШЕГРУЗОВ

Экспорт белорусских грузовиков превысил 500 миллионов долларов. Это плюс 13 % за 5 месяцев с начала 2018 года или более 2000 машин. Главным рынком для белорусского грузового транспорта остается Россия. В 2018 году поставки в этом направлении выросли на 10 %. Также крупные партии машин ушли в Казахстан, Болгарию, Вьетнам, Грузию, Литву.

За сколько можно купить резиновые сапоги?

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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