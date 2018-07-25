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Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли

25 июля 2018 13:53
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Новости Беларуси. Более 600 предпринимателей в Беларуси получили льготы для сельской торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предусмотрены Указом Президента.

Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли-1

Документ позволил местным властям решать, на какой территории будут действовать особые условия: пониженные ставки по налогу на прибыль и подоходному налогу. Частники имеют право также приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона и по рыночной стоимости.

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Порядка 600 субъектов хозяйствования на сегодняшний день воспользовались уже льготами Указа главы государства № 345. Это число, по-нашему мнению, будет расти с каждым днем все больше и больше, если нам удастся выработать достаточно четкие предложения по изменению норм данного указа.

Розничный товарооборот в стране с начала года превысил 20 миллиардов рублей. За это время число магазинов выросло на 5 %, а интернет-магазинов – на 10 %.

Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли-4

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Артур Карпович # Фотофакт

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