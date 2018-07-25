Указ Президента № 345 в действии: более 600 белорусских предпринимателей получили льготы для сельской торговли

Новости Беларуси. Более 600 предпринимателей в Беларуси получили льготы для сельской торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предусмотрены Указом Президента.

Документ позволил местным властям решать, на какой территории будут действовать особые условия: пониженные ставки по налогу на прибыль и подоходному налогу. Частники имеют право также приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона и по рыночной стоимости.

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Порядка 600 субъектов хозяйствования на сегодняшний день воспользовались уже льготами Указа главы государства № 345. Это число, по-нашему мнению, будет расти с каждым днем все больше и больше, если нам удастся выработать достаточно четкие предложения по изменению норм данного указа.

Розничный товарооборот в стране с начала года превысил 20 миллиардов рублей. За это время число магазинов выросло на 5 %, а интернет-магазинов – на 10 %.