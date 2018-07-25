Белорусские лекарства будут ещё дешевле

Новости Беларуси. Больше трети, производимых в стране лекарств, стоят не дороже 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

83% от всего объёма в цене не превышают 10 рублей. Такими цифрами оперирует Департамент фармацевтической промышленности. Лекарства собственного производства продолжать дешеветь. Сейчас страна закупает более тысячи двухсот фармацевтических субстанций. Их закупка на конкурсной основе позволит удешевить производство и соответственно снизить цену на белорусские лекарства.