Новости экономики за 23.09.2019

Новости Беларуси. В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лиозненском районе построят ветропарк Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. Лимиты по беспошлинному ввозу бандеролей, которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют. А вот таможенную пошлину в нашей стране также сократят со следующего года с 30 до 15%.

Пока же в ЕАЭС действуют лимиты в 500 евро и 31 килограмм в месяц. Каждая из стран союза может ужесточить эти нормы на национальном уровне, у нас это – 200 евро и 31 килограмм в месяц; одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм. ОБАНКРОТИЛСЯ СТАРЕЙШИЙ ТУРОПЕРАТОР МИРА Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации. Речь идёт о британском туроператоре Thomas Cook. Компания, созданная ещё в 1841 году, задолжала кредиторам более полутора миллиардов долларов. Из-за сложившейся ситуации работу потеряют свыше 20 тысяч сотрудников турфирмы.