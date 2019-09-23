Новости экономики за 23.09.2019
Новости Беларуси. В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. Лимиты по беспошлинному ввозу бандеролей, которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют. А вот таможенную пошлину в нашей стране также сократят со следующего года с 30 до 15%.
Пока же в ЕАЭС действуют лимиты в 500 евро и 31 килограмм в месяц. Каждая из стран союза может ужесточить эти нормы на национальном уровне, у нас это – 200 евро и 31 килограмм в месяц; одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм.
ОБАНКРОТИЛСЯ СТАРЕЙШИЙ ТУРОПЕРАТОР МИРА
Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации. Речь идёт о британском туроператоре Thomas Cook. Компания, созданная ещё в 1841 году, задолжала кредиторам более полутора миллиардов долларов. Из-за сложившейся ситуации работу потеряют свыше 20 тысяч сотрудников турфирмы.
Кроме того под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании. Из-за банкротства туристического гиганта, людей попросту могут выселить из отелей. Чтобы вернуть своих граждан на родину, Великобритании придется потратить свыше 700 миллионов долларов. Процесс репарации клиентов может оказаться крупнейшим за всю историю в мирное время.
BITCOIN СНОВА РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛ
Bitcoin снова резко подешевел. Процесс запустился ещё в пятницу. Тогда курс достиг уровня в 10 276 долларов. С тех пор объемы торгов активом сократились на 36 %, на данный момент они составляют 12,5 миллиарда долларов. Среднерыночная цена Bitcoin опустилась ниже 10 тысяч долларов.