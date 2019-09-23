«Неплохой показатель»: в Беларуси приступили к уборке сахарной свёклы

Новости Беларуси. В стране в разгаре уборка сахарной свеклы. Комбайны уже прошли больше четверти всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродненской области под эту культуру отведено свыше 30 тысяч гектаров. Этого достаточно чтобы, например, полностью обеспечить Скидельский сахарный завод. Самая высокая урожайность свеклы здесь же. Например, в СПК имени Деньщикова получают более 70 тонн с гектара. Вырастить такой урожай не помешала даже летняя засуха.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Неплохой показатель с учетом того, что погодные условия этим летом нас не баловали. Отсутствие достаточного количества осадков не могло не сказаться на производстве сахарной свеклы, конечно. Но, тем не менее, мы довольны.
С каждым днем показатели по наличию сахара улучшаются, сахар растет, естественно, бурак созревает. Питательные вещества уходят из листьев в корень, поэтому и сахар повышается.
Уборка свеклы идет по графикам сахарных комбинатов. Здесь просчитали все, чтобы сырье поступало без перебоев и не скапливалось на складах.