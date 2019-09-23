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«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа

23 сентября 2019 15:06
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Как раньше происходил экспорт МАЗов,вспоминали в программе «В людях».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Генеральный директор МАЗа, ныне покойный Лавринович, приходил ко мне в Совет министров, к первому, и говорил: «Я МАЗы сделал. Твоё дело их продать». Я говорю: «Это вы должны этим заниматься». «Нет!» Я с уважением отношусь к этому человеку.

Он, действительно, гениальный во всех отношениях руководитель. Но они были так сформированы, эти руководители. Они были производителями товарно-материальных ценностей, а все остальное – была распределительная система, которая говорила, куда этому МАЗу ехать и за какие деньги.

«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа-1

Михаил Лавринович, генеральный директор объединения «БелавтоМАЗ» (1982-1994 гг.):
Например, мы продавали машины в Прибалтику, а от них рыбу получали. Так продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы и другие продукты. Вот так шёл обмен товарами. На второй план вышли взаиморасчёты за счёт продукции. То есть это плохо, вообще, но, как выход из положения, была отлажена такая система. В обмен на товары получали другие товары.

# МАЗ # Экономика # Михаил Мясникович # Михаил Лавринович

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