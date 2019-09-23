«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа

Михаил Лавринович, генеральный директор объединения «БелавтоМАЗ» (1982-1994 гг.):

Например, мы продавали машины в Прибалтику, а от них рыбу получали. Так продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы и другие продукты. Вот так шёл обмен товарами. На второй план вышли взаиморасчёты за счёт продукции. То есть это плохо, вообще, но, как выход из положения, была отлажена такая система. В обмен на товары получали другие товары.