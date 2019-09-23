«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа

Как раньше происходил экспорт МАЗов,вспоминали в программе «В людях».
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Генеральный директор МАЗа, ныне покойный Лавринович, приходил ко мне в Совет министров, к первому, и говорил: «Я МАЗы сделал. Твоё дело их продать». Я говорю: «Это вы должны этим заниматься». «Нет!» Я с уважением отношусь к этому человеку.
Он, действительно, гениальный во всех отношениях руководитель. Но они были так сформированы, эти руководители. Они были производителями товарно-материальных ценностей, а все остальное – была распределительная система, которая говорила, куда этому МАЗу ехать и за какие деньги.