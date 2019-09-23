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Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область

23 сентября 2019 16:48
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Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилёвской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область-1

Речь на встрече шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты, государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги

Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилёвской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года и касается не только агропромышленного комплекса. Стоит задача дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее тысячи рублей в месяц.

Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область-4

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
Мы работаем сегодня над тем, чтобы привлечь инвестиции. По итогу работы за 9 месяцев прогнозируется примерно 80 миллионов долларов. Это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, которые будут вовлечены в экономику. Обычно это предприятия свободной экономической зоны Могилева, которая развивает свои предприятия, которая своей продукцией выходит сегодня на экспорт.
Предусматривается строительство новых производств, расширение действующих предприятий, увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства с выходом на конкретные экономические показатели, которые бы обеспечили поднятие материального благосостояния проживающих на данной территории.

Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область-7



Но, конечно, особое внимание именно агропромышленному комплексу региона. Глава государства потребовал ужесточить контроль за соблюдением технологий в растениеводстве и исключить падёж скота. Президента заверили, что подготовка к зиме в области идёт планово, животных обеспечили кормами, а сев озимых, как и прогнозировали, завершат к 1 октября.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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