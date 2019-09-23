Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область

Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилёвской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилёвской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь на встрече шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты, государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент.
Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги
Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилёвской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года и касается не только агропромышленного комплекса. Стоит задача дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее тысячи рублей в месяц.
Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
Мы работаем сегодня над тем, чтобы привлечь инвестиции. По итогу работы за 9 месяцев прогнозируется примерно 80 миллионов долларов. Это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, которые будут вовлечены в экономику. Обычно это предприятия свободной экономической зоны Могилева, которая развивает свои предприятия, которая своей продукцией выходит сегодня на экспорт.
Предусматривается строительство новых производств, расширение действующих предприятий, увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства с выходом на конкретные экономические показатели, которые бы обеспечили поднятие материального благосостояния проживающих на данной территории.
Но, конечно, особое внимание именно агропромышленному комплексу региона. Глава государства потребовал ужесточить контроль за соблюдением технологий в растениеводстве и исключить падёж скота. Президента заверили, что подготовка к зиме в области идёт планово, животных обеспечили кормами, а сев озимых, как и прогнозировали, завершат к 1 октября.