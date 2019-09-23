Леонид Заяц: мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Могилёвскую область

Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилёвской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь на встрече шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты, государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги

Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилёвской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года и касается не только агропромышленного комплекса. Стоит задача дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее тысячи рублей в месяц.