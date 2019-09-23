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В Лиозненском районе построят ветропарк

23 сентября 2019 17:05
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Новости Беларуси. Турецкая строительная компания инвестирует 40 млн долларов в строительство ветроэлектростанции в Витебской области. Работы планируется начать уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиозненском районе построят ветропарк-1

Ожидается, что ветропарк станет крупнейшим производителем энергии из ветра в Беларуси, поставляющим экологически чистую энергию в более чем 20 тысяч хозяйств в Лиозненском районе. Работа ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить выбросы углекислого газа на  500 тысяч тонн.

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# Энергосбережение в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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