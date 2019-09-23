В Лиозненском районе построят ветропарк

Новости Беларуси. Турецкая строительная компания инвестирует 40 млн долларов в строительство ветроэлектростанции в Витебской области. Работы планируется начать уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что ветропарк станет крупнейшим производителем энергии из ветра в Беларуси, поставляющим экологически чистую энергию в более чем 20 тысяч хозяйств в Лиозненском районе. Работа ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить выбросы углекислого газа на 500 тысяч тонн.