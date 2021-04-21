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Сеялка нового поколения проходит испытания в Беларуси. Когда аграрии смогут оценить новинку?

21 апреля 2021 17:20
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Новости Беларуси. Высокая точность и производительность больше 12 гектаров в час. В хозяйствах Дзержинского района проходит испытания сеялка нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над собственной разработкой в холдинге «АМКОДОР» работали целый год.

Сеялка нового поколения проходит испытания в Беларуси. Когда аграрии смогут оценить новинку?-1

Зерновая пневматическая машина предназначена для сева зерновых, зернобобовых, крестоцветных и трав. Ее конструкция позволяет задействовать механизм в самых современных методах землепользования. На агрегате установлены высевающие аппараты нового поколения с электроприводом. В расширенной комплектации ее можно оснащать системой навигационного автоуправления.

Ожидается, что сразу после испытаний уже в 2021 году белорусские аграрии смогут оценить новинку.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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