Инвестиции и поддержка отечественных экспортёров. О перспективах бизнеса в Беларуси говорили на Республиканском деловом форуме

Новости Беларуси. Стратегия, приоритеты, перспективы консолидации. В столице прошел деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная диалоговая бизнес-площадка в Беларуси в третий раз объединила всех, кто заинтересован в росте экономического потенциала страны и ее регионов. Актуальными темами дискуссии стали инвестиции, повышение конкурентоспособности, поддержка отечественных экспортеров и импортозамещение.

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

С 19 до 26-го проходит Неделя белорусского предпринимательства при поддержке правительства, при поддержке наших стратегических партнеров. В этом году значение индекса делового оптимизма составило -0,19 %. Были опрошены порядка 21 тысячи субъектов хозяйствования. Одновременно в этом диапазоне бизнес находится и занимает устойчивый пессимизм и умеренный скептицизм. То есть стратегия выжидания и стратегия выживания.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Порядка 4-4,5 миллиардов долларов ввозится товаров в Республику Беларусь таких, которые могли бы быть произведены в Беларуси как раз предприятиями малого и среднего бизнеса. Мы выстраиваем всю систему финансовой поддержки как раз на помощь вот этой производственной кооперации.

По традиции в рамках Недели белорусского предпринимательства подведены итоги республиканского конкурса «Лучшие область, город и район для бизнеса Беларуси».