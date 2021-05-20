Новости экономики за 20.05.2021

С деловым обзором четверга в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Где в России ждут белорусских строителей? Какими темпами растет экспорт отечественных товаров в Великобританию и что подрывает веру инвесторов в криптовалюту?

БУТБ В 13 РАЗ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

В 13 раз вырос экспорт товаров в Великобританию через Белорусскую универсальную товарную биржу с начала 2021 года. Продукции реализовали на 9,5 миллиона долларов, преимущественно пиломатериалы хвойных пород и деревянные колья. Великобритания стала самым быстрорастущим экспортным рынком, показав даже более высокие результаты, чем КНР.

Важную роль сыграл приход на биржевую площадку крупного британского импортера лесопродукции. Это позволило белорусским деревообрабатывающим предприятиям без посредников реализовывать пиломатериалы в Соединенное Королевство, причем на более выгодных условиях, чем в страны Балтии.

Наряду с Великобританией высокие темпы роста импорта белорусских товаров через БУТБ продемонстрировали рынки Китая, Швейцарии и России.